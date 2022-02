"Più autonomia per la Lombardia"

"La Regione Lombardia è pronta - e non aspetta altro che dare una risposta a quei milioni di cittadini lombardi che nell’ottobre 2017 hanno votato si al referendum per l’autonomia - per accelerare il percorso verso un regionalismo differenziato".

"L’auspicio di Matteo Salvini, a completare entro la legislatura l’iter istituzionale dell’autonomia regionale differenziata, per dare ‘un bel segnale di futuro e fiducia l'estensione delle responsabilità degli enti locali’, va nella direzione del rilancio dei nostri territori. La Regione Lombardia è pronta - e non aspetta altro che dare una risposta a quei milioni di cittadini lombardi che nell’ottobre 2017 hanno votato si al referendum per l’autonomia - per accelerare il percorso verso un regionalismo differenziato come previsto dalla nostra Costituzione. La Lombardia è pronta per avere maggiore autonomia, è pronta ad avere più competenze da amministrare e conseguentemente più risorse da gestire: bene che il Governo, su pressione della Lega, abbia deciso di riaprire al federalismo differenziato, un’esperienza già collaudata in altri Stati europei con ottimi risultati. Ora attendiamo un segnale concreto dal ministro degli Affari Regionali: non perdiamo altro tempo, partiamo." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda - Salvini Premier.

