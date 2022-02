Incontro con il consigliere

Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, è uscita con il sorriso dal confronto avuto con il neoconsigliere per l'ambiente di Città Metropolitana, nonché sindaco di Cesano Boscone Simone Negri.

Lo ha definito un incontro proficuo, di quelli che ti allargano la speranza e fanno nascere la possibilità di creare nuove opportunità per il territorio.

Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, è uscita con il sorriso dal confronto avuto con il neoconsigliere per l'ambiente di Città Metropolitana, nonché sindaco di Cesano Boscone Simone Negri. Che ha paragonato la sua nuova esperienza al salire su un treno in corsa dove "Ci si trova davanti a situazioni spinose - ha dichiarato in una nota - e a problematiche di non facile soluzione su cui fioccano cause e ricorsi".

A tale proposito, e sicuramente avendo ben presente la vicenda del progetto di costruzione di una cava per lo smaltimento di rifiuti speciali nella zona del parco del Roccolo compresa tra Busto Garolfo e Casorezzo, Negri ha voluto subito incontrare sia il sindaco bustese sia il collega di Casorezzo Pierluca Oldani.

E a loro ha rivolto una promessa granitica: "Metterò sempre in primo piano il rapporto istituzionale con le amministrazioni comunali". Un discorso che ha spalancato per Biondi la porta di un possibile nuovo scenario positivo. "E' un treno che da anni corre imperterrito nella direzione contraria alle giuste istanze dei cittadini - dice - sarà certamente difficile salirci e tentare di ridefinirne correttamente la rotta ma Simone Negri è già riuscito a fare rinascere in me la speranza di essere ascoltati nel pieno rispetto dell'ambiente e della legalità, grazie".

