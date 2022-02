Festa degli innamorati: la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ripropone la campagna 'Due cuori e un biglietto' che offre sconti fino al 50% per viaggiare tra il 12 e il 14 febbraio.

Per chi ha semplicemente voglia di godersi un viaggio panoramico nel suggestivo paesaggio invernale attraversato dalla storica linea ferroviaria o per chi è alla ricerca di una fuga romantica alla scoperta delle iniziative proposte dal territorio, per celebrare la festa degli innamorati, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ripropone la campagna 'Due cuori e un biglietto' che offre sconti fino al 50% per viaggiare tra il 12 e il 14 febbraio. Il biglietto, comodamente acquistabile online sul sito www.vigezzinacentovalli.com, include un viaggio di andata e ritorno, in 2a classe, con prenotazione del posto a sedere ed è proposto per i seguenti itinerari: da Domodossola a Locarno: (22 euro a coppia), da Locarno a Domodossola (22 euro a coppia), da Domodossola a Santa Maria Maggiore (15 euro a coppia) e da Locarno a Santa Maria Maggiore (18 euro a coppia). Il biglietto speciale non prevede la possibilità di effettuare una fermata intermedia lungo il percorso.

Un viaggio romantico a prezzo speciale che potrà essere reso ancora più unico approfittando delle ulteriori offerte pensate dal territorio per celebrare la festa degli innamorati. Per maggiori informazioni, consigli e ispirazioni di viaggio si rimanda al sito www.vigezzinacentovalli.com. Si ricorda che per l’ingresso in Italia dalla Svizzera sono richiesti Super Green Pass e compilazione del formulario di ingresso; per l’ingresso in Svizzera dall’Italia è necessario essere in possesso del green pass base. Per viaggiare a bordo dei treni è obbligatorio indossare la mascherina (tipo Ffp2 per l’Italia).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro