La 'Bicipolitana' in via Foscolo

Dal sondaggio è emersa chiaramente la volontà dei residenti della zona di via Foscolo di accogliere la sfida e cambiare abitudini consolidate migliorando la vivibilità della propria strada. Con 78 preferenze contro 15, la soluzione del passaggio della Bicipolitana in via Foscolo a Legnano si è imposta su quella in via Volta. Il sondaggio effettuato sulla piattaforma InConTra tra sabato 22 e lunedì 31 gennaio ha registrato 97 voti: quattro sono stati i voti annullati. Da ricordare che il passaggio della Bicipolitana in via Foscolo lascerà invariata la viabilità veicolare.

"Prendiamo atto del largo consenso raccolto dall’opzione per l’utilizzo delle corsie ciclabili in via Foscolo –commenta Marco Bianchi, assessore alla Mobilità - L’esito ha evidenziato come i residenti preferiscano rinunciare a una quarantina di parcheggi piuttosto che vedere aumentato il traffico veicolare sulla strada con un evidente impatto sulla vivibilità della zona. L’Amministrazione, in base agli elementi in suo possesso e anche alla luce dell’esito del sondaggio, ha quindi deciso di scegliere l’opzione di via Foscolo. A questo punto diamo mandato agli uffici di approntare il progetto per il passaggio della linea 1 in corrispondenza delle vie Tirinnanzi, Sempione, Foscolo e Moscova. Mi preme sottolineare come questa scelta non sia estemporanea, ma si inserisca nel lavoro di analisi della viabilità del quartiere che è in corso in vista della revisione del Piano generale del traffico. Alla luce di questa decisione, come annunciato nell’incontro organizzato dalla Consulta Oltresempione, è intenzione dell’amministrazione analizzare possibili migliorie alla viabilità anche valorizzando i suggerimenti dei cittadini. Voglio esprimere il mio grazie ai residenti che, con la loro significativa adesione a un’iniziativa inedita come è stato questo sondaggio, hanno dimostrato attenzione a un tema, la mobilità ciclabile, che all’amministrazione sta molto a cuore e che riteniamo di grande importanza per la nostra città. Forti di questa esperienza di ascolto e partecipativa, adesso continuiamo con l’implementazione del progetto della Bicipolitana".

