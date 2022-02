La biblioteca comunale di Inveruno apre le sue porte per l’edizione primaverile dei ‘Corsi nel cassetto’. Un’iniziativa promossa da Fondazione per Leggere.

La biblioteca comunale di Inveruno apre le sue porte per l’edizione primaverile dei ‘Corsi nel cassetto’. Un’iniziativa promossa da Fondazione per Leggere, il sistema bibliotecario che coordina i servizi delle biblioteche dei Comuni soci, che prevede corsi suddivisi in diverse aree tematiche per un totale complessivo di circa 100 proposte.

La biblioteca propone due corsi in presenza dedicati al benessere fisico e psichico: ‘Yoga per tutti’ e ‘Essere felici con la psicologia positiva’. Entrambe le proposte si svolgeranno presso la sede della biblioteca e si svolgeranno a partire dal mese di marzo. Per info e iscrizioni: https://www.comune.inveruno.mi.it/ripartono-i-corsi-nel-cassetto-in-bibl...

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro