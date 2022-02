Olimpiadi: al via il sogno cinese

Una parata durante la quale gli azzurri hanno sfilato per novantesimi, e quindi per penultimi, in quanto prossima nazione ospitante della rassegna a cinque cerchi in programma nel 2026.

Un grande sorriso, visibile anche dietro alla mascherina, che nasconde in parte un'enorme emozione. Michela Moioli, campionessa Olimpica di snowboard cross a PyeongChang 2018, ha appena sfilato con la bandiera italiana all'interno del "Nido d'uccello" di Pechino, teatro della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali.

Una gioia in parte amara, perché l'atleta classe 1995 avrebbe voluto e dovuto condividere questo momento con l'amica e collega Sofia Goggia, che sta lottando contro il tempo per volare in Asia dopo il serio infortunio nel super-g di Cortina d’Ampezzo e prendere così parte anch'essa alla kermesse Olimpica.

Inizialmente, la snowboarder bergamasca era stata scelta per rappresentare l'Italia alla Cerimonia di Chiusura. Di conseguenza, il Coni si riserva di nominare nei prossimi giorni un portabandiera per l'evento finale delle Olimpiadi, previsto per il 20 febbraio.

