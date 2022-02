Investe un pedone: era in stato di ebbrezza

Investe un pedone, la Polizia locale di Castano Primo lo trova in stato di ebbrezza. L'incidente è accaduto nei giorni scorsi lungo la via Gallarate.

Gli agenti di Polizia locale di Castano Primo sono intervenuti nei gironi scorsi in via Gallarate per l’investimento di un pedone. Il conducente dell’autoveicolo coinvolto veniva da subito notato in stato di alterazione da alcool, pertanto veniva accompagnato presso l’Ufficio di piazza Mazzini e sottoposto ad alcol test, che confermava quanto presupposto. Sanzionato, gli veniva ritirata la patente di guida. Il pedone, che non versava in gravi condizioni, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Legnano per accertamenti.

