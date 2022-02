Registro Unico del Terzo Settore

Avviato da Regione Lombardia il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Istituito ufficialmente ad aprile dalla giunta di Regione Lombardia.

Avviato da Regione Lombardia il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Istituito ufficialmente ad aprile dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, l'ufficio, oltre al compito di seguire la trasmigrazione dei dati e implementare il registro, ha l'importante ruolo di supportare gli enti non coinvolti nel processo di trasmigrazione automatica.

"Il percorso per la trasmigrazione al Runts delle Organizzazioni di Volontariato (ODV e delle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri regionali - ha spiegato l'assessore regionale Alessandra Locatelli nel corso della seduta di Giunta di oggi - rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di compimento della riforma del Terzo settore. La sua attuazione ha comportato un grande sforzo organizzativo che, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, ha consentito di completare il percorso di iscrizione al nuovo registro alla maggior parte degli enti interessati".

Il numero di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte al 23 novembre 2021, data di avvio del registro unico nazionale, nei registri regionali è complessivamente di 8.841. A oggi sono stati già trasmigrati 5.803 enti e il processo avviato dall'Ufficio regionale si completerà entro il 21 febbraio cui seguirà la fase di verifica dei requisiti necessaria per il consolidamento dell'iscrizione al nuovo registro.

"Nel corso del secondo semestre del 2021 numerose sono le iniziative realizzate a sostegno degli enti del Terzo settore in ragione del fondamentale impegno profuso in favore della comunità sociale. In collaborazione con Fondazione Cariplo - ha ricordato l'assessore - è stato realizzato un bando straordinario volto a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, lo svolgimento dell'ordinaria attività di ODV, APS, Fondazioni del Terzo settore e Onlus e la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall'emergenza sanitaria in corso. Sono stati destinati 15.607.246 euro al finanziamento di 868 enti cui si aggiungono ulteriori 60 enti finanziati con 2.000.000 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo. L'attività progettuale del Terzo settore è stata invece sostenuta dedicando alle attività già in corso nell'ambito del bando 2020, ulteriori 1.828.354,79 euro". "Infine - ha concluso l'assessore Locatelli - ricordo che il bando attuativo dell'accordo di programma 2021 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in corso di definizione, consentirà di dedicare 2.552.887 euro agli interventi programmati da APS, ODV, Fondazioni del terzo settore al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali".

