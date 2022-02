De-impermeabilizzazione e rinverdimento Università

Dopo aver finanziato, con 9 milioni di euro, interventi di de-pavimentazione e di rinverdimento delle aree pubbliche, per l'importante ruolo che svolgono nella mitigazione del cambiamento climatico, Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, promuove una nuova misura rivolta alle Università pubbliche.

Dopo aver finanziato, con 9 milioni di euro, interventi di de-pavimentazione e di rinverdimento delle aree pubbliche, per l'importante ruolo che svolgono nella mitigazione del cambiamento climatico, Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, promuove una nuova misura rivolta alle Università pubbliche. Queste ultime potranno proporre interventi di de-impermeabilizzazione e di rinverdimento di superfici di loro proprietà, partecipando un bando che sarà emanato nelle prossime settimane, sulla base dei criteri definiti nella delibera n.5902, approvata il 31.1.2022, con cui sono stati appostati ulteriori 4 milioni di euro, 2 milioni per il 2022 e 2 milioni per il 2023.

"Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Cattaneo - dopo aver accompagnato i Comuni nel percorso di transizione ecologica, attiva una nuova misura rivolta agli atenei pubblici". "Siamo infatti convinti che questa transizione vada perseguita mediante un nuovo modello di uso del suolo. Gli interventi di de-impermeabilizzazione e di rinverdimento delle superfici - ha aggiunto - favoriscono l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, riducendo il rischio di allagamenti e la formazione di isole di calore".

"Questa seconda volta - ha concluso Cattaneo - si è ritenuto opportuno rivolgere la misura alle Università, per meglio evidenziare il significato di tali interventi in un contesto vocato alla ricerca e all'innovazione"

