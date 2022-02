Tamponi per gli studenti

Tamponi rapidi gratuiti per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni: accordo tra il Comune di Robecchetto e 'La Salute' di Turbigo.

Tamponi rapidi gratuiti per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni: accordo tra il Comune di Robecchetto e 'La Salute' di Turbigo. Più nello specifico, il servizio è rivolto a coloro che risiedono in paese e frequentano le scuole cittadine, ai non residenti, ma frequentanti l'istituto scolastico ed ai residenti che vanno nelle scuole di altri Comuni. Per prenotarsi, poi, in caso di procedura relativa all'intera classe, il rappresentante prenoterà tramite la mail tamponiscuola [at] gmail [dot] com, mentre quanti risiedono a Robecchetto o Malvaglio, però vanno in altre scuole fuori paese, sarà il singolo genitore a contattare direttamente 'La Salute' al 351/9555321 (lunedì dalle 9.30 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30). Da segnalare, inoltre, che in concomitanza al tampone del figlio, c'è la possibilità per i genitori di effettuare un tampone rapido con il rilascio del 'green pass' a 15 euro.

