Vandalismi in paese

L'ultima assise svoltasi al municipio di via Damiano Chiesa si è incentrata sulle problematiche di vandalismi e schiamazzi notturni che sono state denunciate da alcuni cittadini.

Il problema è tra quelli più dibattuti in paese. E che approdasse anche sui banchi del consiglio comunale era praticamente scontato. L'ultima assise svoltasi al municipio di via Damiano Chiesa si è incentrata sulle problematiche di vandalismi e schiamazzi notturni che sono state denunciate da alcuni cittadini su piazza Francesco Della Croce. Questione emergenziale oppure semplicemente un discorso risolvibile solo con un supplemento di educazione che implichi il rispetto da parte di tutti verso un'area a disposizione dell'intera collettività? Secondo "Scelgo Dairago" e "Uniamo Dairago", le due liste di opposizione che hanno chiesto lumi,sembrerebbe il caso di fare buona guardia per evirare l'ulteriore incancrenirsi della situazione. Il sindaco Paola Rolfi, però, nell'assise ha sposato invece la seconda strada, quella per la quale non vi sono situazioni di particolare criticità; "sarà instaurato un confronto con i ragazzi che frequentano il parco - è stata la valutazione del primo cittadino dairaghese - al fine di ascoltarli attentamente". Una strada, quindi, è stata intrapresa e resterà da vedere se, come i cittadini auspicano, sarà foriera di effettivi benefici per l'assetto e la fruizione dell'area in questione.

