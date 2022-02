Monopattino: servono nuove norme

De Corato: "Valutiamo come legge regionale l'obbligo di utilizzo di casco, patentino e assicurazione obbligatoria per chi utilizza i monopattini".

"Martedì 8 febbraio il Consiglio regionale discuterà la proposta di legge al parlamento di che prevede casco, patentino e assicurazione obbligatoria per chi utilizza i monopattini". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

"La legge attuale - ha aggiunto l'assessore - non tutela né chi guida il monopattino né gli altri utenti della strada. L'ennesimo grave incidente di oggi a Milano, con un ragazzo in codice rosso al Niguarda, è l'ulteriore testimonianza. Ieri Areu è intervenuta per un altro sinistro a Milano in piazza Po, incidente che ha registrato il ferimento di un dodicenne. Si tratta dell'intervento numero 948 in città da giugno 2020 ad oggi con i monopattini protagonisti. Un numero altissimo".

"Misure insufficienti del Governo - ha concluso De Corato - che vogliamo modificare con questo provvedimento".

