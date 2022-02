Una corsa contro il cancro

Cinque chilometri di passi a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro. Una corsa non competitiva da praticare ovunque si voglia per colorare di rosa l’Italia intera.

Al via la nona edizione di 'Just the woman I am', in programma domenica 6 marzo 2022. Cinque chilometri di passi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, compiuti da oltre 100mila persone che, dal 2014, hanno scelto di non mancare a questo prestigioso evento, aperto a tutti, donne e uomini di ogni età, bambini e famiglie. Anche la LIUC è della partita.

L’evento in rosa, patrocinato da MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS - Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle principali istituzioni, da 8 anni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata non competitiva di 5km e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

Organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, la manifestazione è ora patrimonio di chiunque voglia aderirvi.

È possibile partecipare alla nona edizione della Just the Woman I Am in “modalità virtuale”, scegliendo in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 6 marzo, il proprio percorso di 5 km, oppure in presenza con partenza alle ore 16.00 dalla splendida Piazza San Carlo a Torino condividendo l'esperienza sul sito JTWIA.org e sui Social.

La modalità di partecipazione virtuale è un’eredità dell’edizione 2021, in virtù dell’emergenza COVID19, quando è stato infatti deciso di dare nuova vita alla manifestazione sfruttando il potere di aggregazione dei Social, con l'obiettivo di colorare di rosa l'Italia: un traguardo raggiunto grazie alla partecipazione di oltre 27mila persone e alla collaborazione di 17 Centri Universitari Sportivi.

Il termine ultimo per l’iscrizione online è domenica 20 febbraio 2022.

Ogni partecipante all'evento, all'atto dell'iscrizione, potrà scegliere la modalità di partecipazione (in presenza/virtual, singola/in gruppo) sulla pagina dedicata del nuovo sito www.jtwia.org e potrà ricevere Kit di Iscrizione e Welcome Bag direttamente a casa (con la maggiorazione di 3€ per il servizio di consegna) oppure optare per la consegna gratuita ed eco-friendly presso uno dei punti di ritiro disponibili diffusi sul territorio nazionale, grazie alla nuova partnership con DECATHLON ITALIA.

Just the Woman I Am è una festa per celebrare le donne e l’importanza della parità di genere, una festa per promuovere uno stile di vita sano, per favorire l'inclusione e la condivisione, con il fine ultimo di sostenere la ricerca universitaria sul cancro. Un'esperienza di sport divertente aperta a donne e uomini di tutte le età, sportivi e non, runner e non, bambini, famiglie, amici a quattro zampe inclusi.

Chi volesse dei suggerimenti su un percorso nelle zone attorno alla LIUC, può contattare Martina Farioli mfarioli [at] liuc [dot] it

