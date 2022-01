Robecchetto piange il suo ex sindaco

Robecchetto e Malvaglio in lacrime per la scomparsa di Franco Ottolini, sindaco dal 1990 al 2004. Lunedì, giorno dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.

Politico d’altri tempi e per anni e anni, ma in fondo anche adesso , un vero e proprio punto di riferimento per la comunità intera. Quella stessa comunità dove oggi è calato un lungo silenzio. Già perché il loro ex sindaco, purtroppo, non c’è; volato via per sempre, lasciando tutto attorno un grande, grandissimo vuoto. Robecchetto e Malvaglio piangono Franco Ottolini, primo cittadino per tre mandati, dal 1990 al 2004, e figura capace di scrivere pagine e pagine di storia del paese e del territorio. “Per me è stato anche un amico ed un mentore - ha scritto l’attuale sindaco Giorgio Braga - Sono stato suo assessore in tutti e tre i mandati ed ho apprezzato le sue capacità, le sue doti morali ed il suo profondo senso civico. Da lui ho imparato tantissimo. Una grande perdita per la nostra comunità cui avrebbe potuto dare ancora tantissimo. Desidero esprimere, dal profondo del mio cuore, le più sentite condoglianze a tutti i suoi familiari, da parte mia, dell'Amministrazione comunale, del consiglio e di tutti i dipendenti. Lunedì 31 gennaio, giorno in cui si svolgeranno i suoi funerali, infine, ho proclamato il lutto cittadino”.

