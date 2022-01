Nei mercati di Campagna Amica in Lombardia arriva il ‘Vitamina Day’, un appuntamento per conoscere la frutta e la verdura di stagione più ricche di vitamine, valide alleate per la nostra salute.

Nei mercati di Campagna Amica in Lombardia arriva il ‘Vitamina Day’, un appuntamento per conoscere la frutta e la verdura di stagione più ricche di vitamine, valide alleate per la nostra salute. Dalle esposizioni a tema ai consigli dei nutrizionisti fino alle ricette dei cuochi contadini, sono diversi gli appuntamenti organizzati in regione.

Si comincia domani, sabato 29 gennaio, a Milano: al mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli 10/a, dalle ore 9 sarà allestita un’esposizione dedicata alla Vitamina C. Sempre nella mattinata di domani, sabato 29 gennaio, altri appuntamenti si svolgeranno al farmers’ market di piazzetta Cremona a Brescia e al mercato contadino di Borgo Virgilio (MN) con esposizioni, degustazioni e consigli degli esperti, mentre al mercato agricolo coperto di Sondrio non mancheranno le ricette della tradizione e i consigli della nonna contro i malanni di stagione. Iniziative anche nei mercati di Induno Olona e di Pizzighettone.

Infine martedì 1 febbraio, dalle 9 alle 12, appuntamento al mercato Campagna Amica di Cremona, sotto i portici del Consorzio agrario, con un’esposizione di prodotti ricchi di vitamina C e le ricette dei cuochi contadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro