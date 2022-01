Il 'teatrino' romano...

Su il sipario... si va in scena. Già, perché più che l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, sembra, purtroppo, un vero e proprio 'teatrino'.

Su il sipario... si va in scena. Già, perché più che l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, sembra, purtroppo (non ce ne vogliano i diretti interessati) un vero e proprio 'teatrino'. Certo, potrebbe obiettare qualcuno, non è la prima volta che assistiamo a simili scenari, ma, visti i due anni difficili per l'emergenza Covid e tutto ciò che ne è derivato, almeno stavolta ci si sarebbe aspettati che la politica si presentasse all'importante appuntamento con maggiore serietà e idee chiare. Invece no, di nuovo i singoli partiti e i suoi componenti chiamati direttamente in causa hanno pensato bene (beh, si fa per dire!) di continuare a tenere 'in scacco' il Paese per giorni e giorni, tra i soliti battibecchi, le immancabili discussioni e i possibili nomi buttati lì tanto per vedere le reazioni. E meno male che la data di inizio votazioni la si conosceva da tempo, altrimenti chissà cos'altro si sarebbero inventati i 'nostri' politici. Se questi, alla fine, sono i rappresentanti che dovrebbero indicarci una delle figure più rappresentative dell'Italia e, allo stesso tempo, portarci fuori dalla lunga e complessa pandemia, allora, riprendendo quel vecchio modo di dire... "si salvi chi può".

