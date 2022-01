Il bilancio dei Vigili

La Polizia locale di Corbetta ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso e delle attività messe in atto nel 2021 per la sicurezza della cittadinanza.

La Polizia locale di Corbetta ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso e delle attività messe in atto nel 2021 per la sicurezza della cittadinanza: sono stati ben 3.166 i veicoli controllati nel corso anche di 318 operazioni serali e notturne. Sono 37 i reati denunciati e 77 gli incidenti rilevati. Non è mancata l’attenzione nei confronti dell’ambiente e della qualità dell’aria: 152 i posti di blocco per veicoli inquinanti e 161 i tir controllati per rispetto del divieto di transito. Da sempre “invidiata” dai Comuni limitrofi per le telecamere di controllo degli accessi alla città installate da tempo, Corbetta ha visto nel 2021 anche il sequestro di ben 193 veicoli risultati senza assicurazione. “Il 2021 si conferma un anno in prima linea per i nostri Agenti, che con il loro lavoro garantiscono a Corbetta maggior protezione, sicurezza e serenità - ha commentato il Sindaco, Marco Ballarini. - L’azione di deterrenza, controllo e prevenzione della Polizia Locale è stata efficace in maniera dirompente, rivelandosi primo presidio di Sicurezza cittadino. Finalmente dopo anni abbiamo restituito a Corbetta e ai Cittadini un Comando efficiente, operativo e perfettamente funzionante”. E, dalle pagine del proprio profilo Facebook, Ballarini previene le accuse già arrivate in passato dalle opposizioni, che puntano il dito contro il voler “battere cassa” sulle tasche dei corbettesi da parte dell’Amministrazione comunale: “Le famose “multe”, come impone la Legge, vengono fatte solo a chi viola le regole. Punto e stop. E più del 90% infrante da persone non residenti a Corbetta. Chi non rispetta le leggi viene sanzionato. E se iniziassimo a rispettarla tutti, l’Italia sarebbe un posto migliore!”.

