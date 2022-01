Nuova sede Croce Rossa

Partiti, con la demolizione di una porzione della cinta che prospetta su via Ragazzi del ’99, i lavori per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa.

Partiti, con la demolizione di una porzione della cinta che prospetta su via Ragazzi del ’99, i lavori per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa – Comitato di Legnano. L’abbattimento è funzionale alla creazione dell’accesso carraio che sarà utilizzato dai mezzi e per l’ingresso dei visitatori. L’intervento per la sede, che consiste nella ristrutturazione di un magazzino oggi utilizzato per i mezzi e nella realizzazione, all’interno dello stesso immobile, di spazi per gli uffici discende dalla convenzione stipulata dal Comune di Legnano con la Croce Rossa per il comodato d’uso gratuito del magazzino stesso.

"La Croce Rossa rappresenta una risorsa strategica per i servizi forniti a Legnano e ai Comuni limitrofi – dichiara Anna Pavan, assessore al Benessere e sicurezza sociale – quindi è un dovere dell’amministrazione mettere un attore del volontariato cittadino nelle migliori condizioni di operare. Destinare a questa finalità un immobile di proprietà comunale, adeguato alle esigenze operative della Croce Rossa, rappresenta uno dei modi migliori per valorizzare il nostro patrimonio. Da sottolineare come la nuova sede nasca per integrarsi con il quartiere in cui è collocata grazie a funzioni come l’ambulatorio che, in assenza di studi medici in Canazza, potrà rappresentare un servizio e un punto di riferimento per la comunità locale. Con la sede della Croce Rossa in una periferia continuiamo nel lavoro di costruzione della città multicentrica che è uno degli obiettivi del nostro mandato. Questa nuova presenza nel quartiere va ad arricchire il progetto complessivo de “La Scuola si fa città” con un attore importante sul territorio in grado di sviluppare sinergie e collaborazioni". "Con l’Amministrazione Comunale si è svolto un lavoro a quattro mani per definire come l’insediamento nel quartiere Canazza della nostra nuova sede potesse essere un motivo di rilancio del quartiere stesso e come i nuovi servizi erogati possano essere un valore aggiunto per i cittadini –spiega il presidente della Croce Rossa Legnano Luca Roveda. Croce Rossa Italiana non è solo ambulanza e questo traspare già dal progetto della nostra nuova “casa”, una “casa” che guarda molto al sociale e una “casa” che tende una mano al cittadino non solo legnanese ma di tutto il vasto territorio di competenza del Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana. Non nascondiamo che sono molti i timori che ci accompagnano nella progettazione e nella realizzazione di questo ambizioso progetto, ma siamo certi che la collaborazione con l’Amministrazione Comunale da un lato e la vicinanza dei cittadini, unita alla grande energia dei nostri Soci dall’altro, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi nei tempi che ci siamo prefissati".

Il capannone risale agli anni ’30 ed è stato realizzato in muratura con copertura a volta. Il fabbricato è l’unico del comparto a non aver conosciuto interventi ed è attualmente utilizzato per il ricovero dei mezzi pesanti. L’intervento consisterà nella rimozione dei portoni esistenti e nella chiusura in muratura dei vani portone, nella coibentazione totale degli spazi, nella costruzione delle divisioni per le diverse funzioni, ossia: magazzino scorte alimentari - spazio che permetterà di avere un magazzino per conservare in modo corretto le derrate e distribuirle alle persone che hanno necessità. Saranno realizzate due celle frigo per conservare gli alimenti deperibili; ambulatorio infermieristico comprensivo di sala di attesa e bagno dedicato per avere un presidio nel quartiere; doppia foresteria per il riposo dei volontari durante il turno di notte; sala polifunzionale con capienza di circa 80/90 persone con accesso sia da Via Ragazzi del ‘99 sia dall’interno della sede. In questo ambiente si potranno svolgere i corsi per i volontari. La sala potrebbe anche essere divisa in due sale più piccole utilizzando pareti mobili. La sala potrà essere utilizzata anche dall’Amministrazione comunale una volta al mese; sala ristoro con tavoli e divani per i momenti di pausa e attesa; uffici Presidenza e Amministrazione vicini all’ingresso pedonale di Via Ragazzi del ‘99.

Il resto della sede sarà dotato di spogliatoi e servizi per i dipendenti, centralino, ufficio capi turno e magazzino presidi. Su via Ragazzi del ‘99 saranno realizzate nuove aperture in ogni campata, mentre il nuovo ingresso carraio sarà realizzato a fianco dell’edificio demolendo due campate della recinzione esistente. Il piccolo giardino pubblico sull’altro lato della strada sarà riqualificato dall’amministrazione comunale. Si stima che i lavori possano essere completati con l’inizio del 2023 per una spesa complessiva di 600mila euro, sostenuti in toto dalla Croce Rossa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro