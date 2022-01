L'omaggio al campanile

Chi ha scelto l'arte, chi la letteratura e chi la fotografia. Tutto per rendere omaggio a lui, il campanile di San Giulio, uno degli orgogli storici, sociali e artistici e non solo religiosi di Castellanza.

Chi ha scelto l'arte, chi la letteratura e chi la fotografia. Tutto per rendere omaggio a lui, il campanile di San Giulio, uno degli orgogli storici, sociali e artistici e non solo religiosi di Castellanza. La giuria ha emesso i suoi verdetti sui meritevoli di essere premiati per il concorso indetto tempo fa e la cui premiazione si svolgerà domenica 30 gennaio in occasione della Festa di San Giulio e dopo la celebrazione dei vespri. La sezione fotografia ha visto prevalere Laura Cattaneo davanti ad Alda Gottardi e Silvano Porro. Sul gradino più alto del podio del concorso artistico è salita la sezione scoiattoli della scuola d'infanzia Pomini davanti alla terza B della primaria Manzoni e alla sezione cagnolini della Pomini. Il concorso letterario era invece diviso in due parti. Nella sezione giovani - adulti ha vinto Sergio Borlenghi davanti a Paolo Carretti e Daniela Mazza, in quella dei ragazzi, invece, Viola Petrillo ha preceduto Carolina Cavalli e Cecilia Colombo. Archiviata quest'iniziativa, la parrocchia di San Giulio è subito pronta a metterne in pista un'altra concernente il mondo dei ragazzi. "Ci piacerebbe organizzare con diciottenni- diciannovenni - spiega la parrocchia in una nota- una settimana ecologica per coinvolgere e sensibilizzare la comunità sui temi trattati nell'enciclica Laudato sii". La parrocchia ha invitato i giovani che fossero interessati ad avanzare la loro candidatura entro le 17 del 30 gennaio.

