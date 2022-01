Servizio Civile all'Infanzia

Il bando ha come scopo la selezione di due volontari da inserire presso la Scuola dell’Infanzia Comunale per attività di supporto al personale.

Il Comune di Bernate Ticino promuove il progetto ‘Servizio Civile Universale’ pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanile. Il bando ha come scopo la selezione di due volontari da inserire presso la Scuola dell’Infanzia Comunale per attività di supporto al personale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire in modalità digitale entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Il progetto avrà durata complessiva di 12 mesi, per i quali è prevista la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari verrà poi riconosciuto un contributo mensile e l’attestato di fine servizio.

Sul sito www.scanci.it requisiti e modalità di presentazione della domanda.

