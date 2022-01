La 'Memoria' a Legnano

Saranno due iniziative per celebrare la Giornata della Memoria a caratterizzare il pomeriggio di sabato 29 gennaio a Legnano: conferenza e spettacolo.

Saranno due iniziative per celebrare la Giornata della Memoria a caratterizzare il pomeriggio di sabato 29 gennaio a Legnano: una conferenza in biblioteca e uno spettacolo alla sala Ratti. Alle 16, nella biblioteca 'Augusto Marinoni' in via Cavour, il professor Giancarlo Restelli terrà una conferenza sui lager nazisti e la deportazione dei “triangoli rossi” da Legnano. Si tratta di una pagina della storia locale che ha visto, in momenti diversi del 1944, una trentina di lavoratori (soprattutto operai) strappati alle loro famiglie per essere avviati nei campi di concentramento. Di questi una ventina non ha più fatto ritorno. Restelli accennerà anche alle deportazioni che hanno interessato i Comuni limitrofi, da Busto Arsizio, che ne ha contate una cinquantina, a Rescaldina e San Vittore Olona. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via mail a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net o chiamando il numero 0331/547370. Alle 17.30, in sala Ratti, andrà in scena 'Vorrei che tu fossi qui', spettacolo teatrale con gli attori di Scuola Teatro Junior – Teatro delle Sfumature scritto da Santa Barilari e Jacopo Pari, che cura anche la regia. Nel lavoro coabitano storia e riferimenti tratti dall’attualità: il confronto di due generazioni, la “celeste corrispondenza di amorosi sensi” tra un nonno e una nipote, il racconto del presente di una ragazza vittima di bullismo che fa spazio al ricordo di un passato in cui l'escalation della violenza, dell'intolleranza e del pregiudizio ha condotto prima alle leggi razziali e poi allo sterminio di milioni di persone. Ma di quel passato oggi si sente l'eco spaventosa negli abissi del Mar Mediterraneo o nei campi di concentramento ancora tristemente sparsi per il mondo. Il racconto del passato per comprendere il presente e costruire un futuro colmo di bellezza e poesia. Lo spettacolo è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Anpi Legnano. Al termine della rappresentazione interverranno il presidente Anpi Legnano Primo Minelli e Alberto Centinaio, autore di “Sognando la libertà”, libro edito nel 2021 sulla vicenda del partigiano Sandro, nome di battaglia di Samuele Turconi.

Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi sul portale cultura.legnano.org. All’ingresso di entrambi gli eventi, che sono gratuiti, sarà richiesto il super green pass e sarà misurata la temperatura. Il pubblico dovrà tenere indossata per tutto il tempo la mascherina.

