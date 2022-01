Sondaggio per la 'Bicipolitana' a Legnarello

In distribuzione le lettere per promuovere il sondaggio fra i residenti di via Foscolo e degli immediati dintorni sul passaggio della linea 1 della Bicipolitana a Legnarello.

In distribuzione le lettere per promuovere il sondaggio fra i residenti di via Foscolo e degli immediati dintorni sul passaggio della linea 1 della Bicipolitana in zona Legnarello. La preferenza tra il passaggio della Bicipolitana in via Volta o in via Foscolo potrà essere espressa fino al 31 gennaio utilizzando il Qr code riportato sulla lettera che collega alla piattaforma In.Con.Tra. Sul sito In.Con.Tra sono pubblicate immagini esplicative delle due soluzioni. Requisiti per esprimere la preferenza sono: età superiore ai 16 anni; residenza, domicilio o titolarità di un’attività commerciale in via Foscolo; residenza o domicilio in immobili che affacciano su via Foscolo (ossia alcuni numeri civici di Corso Sempione, via Bramante, via Cantù, via Buonarroti, via Alfieri e via Moscova). Per votare sarà richiesto di inserire il codice fiscale per avere la certezza che la persona sia residente o domiciliata nella zona interessata. Si stima che il numero degli “aventi diritto” al voto si aggiri sulle 200 persone. L’iniziativa dell’amministrazione comunale accoglie la richiesta formulata dal Comitato Vivi Legnarello di esplorare la possibilità di un passaggio alternativo a quello individuato in via Volta. Il risultato di questo sondaggio sarà uno degli elementi che concorreranno alla decisione dell’amministrazione sul passaggio della Bicipolitana a Legnarello. "Diamo seguito all’impegno che, come amministrazione, ci siamo presi settimane fa con il comitato – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Marco Bianchi - Verificare con un sondaggio le preferenze dei residenti sul passaggio di un percorso ciclabile è la prova tangibile della volontà di promuovere la partecipazione nella nostra città su argomenti di interesse pubblico. La Bicipolitana è un punto qualificante della nostra idea di città sostenibile e green che ci stiamo impegnando a realizzare e per questo cerchiamo la massima condivisione dei cittadini direttamente interessati nell’ottica di quel governo con la comunità che vogliamo caratterizzi la nostra amministrazione. Sottolineo che, qualsiasi opzione sarà adottata, saremo pronti a studiare e intervenire per miglioramenti che dovessero rendersi necessari per la viabilità nelle strade limitrofe. Da parte mia voglio esprimere un ringraziamento agli uffici tecnici per il lavoro di analisi e al consigliere incaricato alla Bicipolitana Paolo Garavaglia per il grande impegno che ha dispiegato in questi mesi". Venendo alle due opzioni di percorso - Il passaggio in via Volta della Bicipolitana la trasformerebbe in un senso unico (ancora da decidere la direzione del senso di marcia) nel tratto Corso Sempione – Via Moscova per lasciare spazio a due corsie ciclabili, una per senso di marcia. Conseguenze di questa scelta sarebbero il dirottamento di parte del traffico veicolare sulle vie limitrofe, tra cui via Foscolo, che diventerebbe a senso unico con direzione di marcia opposta a via Volta, e la revisione della circolazione delle traverse delle vie Volta e Foscolo.

Il passaggio in via Foscolo della Bicipolitana, ossia di due corsie ciclabili (una per senso di marcia), implicherebbe l’eliminazione di circa 40 parcheggi. Via Volta resterebbe a doppio senso di marcia e invariata sarebbe la viabilità veicolare in via Foscolo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro