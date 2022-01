"Como, città ricca di realtà straordinarie"

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha incontrato, a Como, alcune associazioni.

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha incontrato, a Como, alcune associazioni che operano nel sul territorio. Dopo una visita alla sede di Ens, l'Ente Nazionale Sordi, l'assessore ha avuto il piacere di incontrare i referenti dei Lions e dell'associazione Tikvà presso l'Ufficio territoriale di Regione Lombardia a Como. Nel corso della giornata gli incontri sono proseguiti con un momento di confronto con il presidente dell'Anmil di Como e i referenti della Famiglia Comasca. "Como - ha dichiarato l'assessore Locatelli - è una città ricca di realtà straordinarie che sono diventate negli anni un punto di riferimento per tutti e che nel corso dell'emergenza hanno saputo fare rete e sostenere le persone maggiormente in difficoltà". "Dopo due anni difficili - ha continuato l'assessore - ritengo che il miglior modo per rispondere alle esigenze dei territori sia quello di instaurare una miglior collaborazione tra associazioni, enti del terzo settore e istituzioni: il dialogo e il confronto avuto oggi sono sicuramente un prezioso spunto per costruire insieme il futuro". "In rappresentanza di Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Locatelli - ci tengo molto a ringraziare tutti coloro che quotidianamente operano per migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili".

