Premiati gli agenti della Polizia locale

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato è intervenuto alla conferenza stampa nella sede della Provincia di Monza e Brianza in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Nel corso dell'incontro l'assessore De Corato ha premiato i rappresentanti della Polizia locale della provincia che si sono distinti per azioni particolarmente meritevoli durante il servizio.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato è intervenuto alla conferenza stampa nella sede della Provincia di Monza e Brianza in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Nel corso dell'incontro l'assessore De Corato ha premiato i rappresentanti della Polizia locale della provincia che si sono distinti per azioni particolarmente meritevoli durante il servizio. DAL 2018 AD OGGI STANZIATI 16 MILIONI EURO PER STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE - "Il mio assessorato anche in questa fase critica - ha aggiunto De Corato - ha supportato concretamente le azioni della Polizia locale: penso ad esempio, ai fondi stanziati da Regione Lombardia per finanziare gli straordinari degli agenti in questi ultimi due anni. Abbiamo inoltre stanziato dal 2018 al 2022 oltre 16 milioni di euro per rinnovare la strumentazione della Polizia locale". FONDO PER AGENTI FERITI - "Sono inoltre orgoglioso - ha sottolineato - della creazione di un fondo di indennizzo rivolto agli agenti feriti con conseguenze permanenti, a quelli feriti in maniera temporanea e ai familiari dei deceduti in servizio. La prima Regione in Italia a farlo". AI VIGILI STESSE TUTELE DEGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA - "Ritengo fondamentale - ha concluso De Corato - che la vostra categoria abbia le stesse tutele degli altri corpi di Polizia. Proprio per questo lo scorso sabato, in Corso Monforte a Milano, ero al fianco dei sindacati della categoria che protestavano chiedendo più tutele nella nuova legge statale in discussione al Parlamento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro