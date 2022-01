Il messaggio augurale per le Olimpiadi invernali

Un messaggio augurale che vuole simboleggiare anche un passaggio di testimone. È questo il significato del video che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha registrato a Bormio in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Un messaggio augurale che vuole simboleggiare anche un passaggio di testimone. È questo il significato del video che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha registrato a Bormio in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio. "Un saluto - spiega Attilio Fontana - destinato agli organizzatori cinesi, agli atleti e a tutti gli appassionati in vista del passaggio di consegne che ci vedrà poi protagonisti con i Giochi olimpici invernali 2026". "È stata anche l'occasione - conclude il governatore della Lombardia - per incontrare il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e fare con lei, insieme all'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, il punto della situazione in vista del traguardo del 2026".

