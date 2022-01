Piazza Città di Lombardia: si pattina fino al 30

La pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano rimane in piazza Città di Lombardia - davanti alla sede della Regione - fino a domenica 30 gennaio.

La pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano rimane in piazza Città di Lombardia - davanti alla sede della Regione - fino a domenica 30 gennaio. Una 'proroga' (avrebbe, infatti, dovuto chiudere domenica scorsa) motivata dal successo riscosso da "Un'attrazione che - sottolinea l'assessore regionale alla Comunicazione e Giovani, Stefano Bolognini - ha ottenuto un grande consenso da parte delle famiglie, dai ragazzi e dagli appassionati di questa disciplina". Insieme alla pista di pattinaggio resta operativo anche il campo di padel: "Anche in questo caso - conclude Bolognini - l'iniziativa proposta nella nostra piazza è stata vincente. Moltissimi giovani e meno giovani sono scesi in campo ai piedi del nostro grattacielo per cimentarsi in quello che è considerato lo sport del momento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro