Sicurezza treni: "Collegamento anche con Carabinieri"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha fatto visita all'impianto 'Milano Fiorenza' di Trenord a Rho dove è ubicata la 'Control Room' della Divisione Security. Si tratta di una struttura che opera 'h 24', preposta alla gestione e al coordinamento di attività, servizi, eventi critici. La 'Control Room' è un punto di riferimento per il personale Trenord che si rivolge per segnalare varie criticità. L'intervento è immediato, così come il contatto con le autorità di pubblica sicurezza. I DATI - Nel 2021 il personale di Trenord ha segnalato oltre 8.500 episodi critici, in media più di 23 al giorno. Tra ottobre e dicembre sono stati 1.214; 400 di questi hanno registrato l'intervento delle Forze dell'ordine. Le segnalazioni più frequenti riguardano atti vandalici, situazioni di tensione originate da viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio regolare, furti a bordo. PROGETTO ANTIEVASIONE E CONTROLLO - All'interno della 'Control Room' è operativo il coordinamento del progetto 'antievasione e controllo' avviato da Trenord lo scorso luglio. Iniziativa che prevede il dispiegamento in stazioni strategiche di squadre e personale dedicato all'assistenza e al controllo dei titoli di viaggio, per svolgere funzione di filtro a terra. NECESSARIO COLLEGAMENTO ANCHE CON CARABINIERI - "Nel corso della visita - ha dichiarato l'assessore De Corato - ho ringraziato il personale che opera nella struttura, uomini e donne professionalmente molto preparati, all'interno di una struttura all'avanguardia. È emersa altresì la necessità di prevedere un collegamento diretto, oltre che con la Polfer, anche con i Carabinieri, presenti territorialmente anche in quelle stazioni in cui la Polizia ferroviaria non è presente". SINGERGIA FONDAMENTALE PER SICUREZZA - "È evidente - ha concluso De Corato - che la sicurezza dipende dalla sinergia dei diversi attori. In primis le Forze dell'ordine. Per questo continuo a credere che l'accordo con la prefettura di Lecco, che prevede servizi aggiunti di controllo con la Polizia locale sui treni e nelle stazioni della linea 'Milano Lecco', sia la via maestra da seguire per realizzare la sicurezza integrata in tutti i territori".

