Li chiama tutti a raccolta. Moreno Agolli, sindaco di Arluno, vuole che il nuovo murales in procinto di nascere in paese per iniziativa del gruppo 'Progetto Giovani' sia figlio un po' di tutti i cittadini. E lo afferma nell'ottica di valorizzare un luogo, il parco di via Toti, già meta di diversi cittadini e in particolare bambini e da poter rendere ancora più accattivante. Con l'apporto di un writer, i ragazzi dell'associazione 'Progetto giovani' realizzeranno domenica 23 gennaio a partire dalle 10 un murales. L'iniziativa è stata denominata scherzosamente 'Ci importa un tubo', ma ne rappresenta l'esatto opposto, ovvero l'ottica di donare un'ulteriore risorsa artistica e culturale alla collettività e di sensibilizzare sull'importanza di rendere il paese in cui si vive sempre più gradevole. Il parco di via Toti, quindi, avrà presto un'ulteriore ragione per indurre alla sua frequentazione.

