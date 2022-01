Domenica 23 gennaio, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6/8I), nell’ambito del calendario 'Domeniche ai Musei' è in programma la Giocomerenda 'Storie di Stoffa' (dalle 15.30 alle 17).

Domenica 23 gennaio, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6/8I), nell’ambito del calendario 'Domeniche ai Musei' è in programma la Giocomerenda 'Storie di Stoffa' (dalle 15.30 alle 17). Si leggerà insieme la storia di Silva e si riconosceranno all'interno del museo i protagonisti delle sue avventure; poi, ago e filo alla mano, si metteranno assieme pagine di stoffa per costruire il libro delle storie. L'attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare sulla piattaforma Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giocomerenda-storie-di-stoffa-2301....

