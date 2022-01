Domande per alloggi popolari

Si chiuderà alle 12 di lunedì 21 marzo il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione di alloggi dei Servizi Abitativi pubblici.

Si chiuderà alle 12 di lunedì 21 marzo il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione di alloggi dei Servizi Abitativi pubblici. La legge regionale per l’assegnazione di alloggi pubblici prevede che i richiedenti presentino la domanda esclusivamente on line accedendo al sito http://www.serviziabitativi.servizirl.it/. Gli alloggi disponibili, dislocati nei Comuni appartenenti al Piano di Zona dell’Altomilanese, risultato dell’aggregazione dei Piani di Zona del Legnanese e del Castanese, sono complessivamente 51, tutti immediatamente assegnabili. Di questi 23 sono nel Comune di Legnano (19 comunali e 4 di Aler Milano), 6 a Nerviano (1 comunale e 5 Aler), 5 a Castano Primo (tutti Aler), 3 a Rescaldina (1 comunale, 2 di Aler), 3 a Villa Cortese (tutti comunali), 2 a Cerro Maggiore (entrambi comunali), 2 a San Vittore Olona (entrambi comunali), 2 a Turbigo (entrambi Aler), 1 ad Arconate (comunale), 1 a Buscate (comunale), 1 a Cuggiono (Aler), 1 a Robecchetto con Induno (Aler), 1 a San Giorgio su Legnano (Aler). Per ogni unità abitativa l’elenco degli alloggi specifica, oltre alla superficie, anche il numero adatto di componenti del nucleo familiare, il piano e la presenza o assenza di ascensore. «Cominciano ad arrivare i risultati del lavoro che abbiamo impostato nell’ambito delle politiche abitative, ossia la rapida messa a norma degli alloggi comunali non occupati per il loro inserimento nel bando –commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale. Per il bando dello scorso aprile il Comune aveva messo a disposizione un alloggio, adesso ne mettiamo sul piatto 19, intaccando significativamente il numero delle “case vuote” di nostra proprietà e con l’obiettivo di mettere a bando la trentina di alloggi rimanenti entro l’anno».

Per accedere al modulo di presentazione della domanda, il richiedente deve aver registrato i dati anagrafici, propri e del nucleo familiare, attraverso: carta regionale dei servizi in corso di validità con relativo PIN abilitato SPID o Carta di identità elettronica. Il richiedente, nella presentazione della domanda, è supportato da un servizio fornito dai Comuni, da Aler e dagli sportelli di Azienda So.LE e Azienda Sociale del Castanese. Nel territorio di Legnano, in particolare, tre sono gli sportelli attivi per assistenza: Comune di Legnano, al Settore Attività Educative e Sociali di Piazza S. Magno, 9 – piano terra, esclusivamente su appuntamento, telefonando allo 0331/471511 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, il giovedì anche dalle 15.30 alle 17. Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. - Ufficio di Programmazione Zonale via XX Settembre, 30 citofono n.13 edificio A6 2° piano esclusivamente su appuntamento telefonando allo 0331-1810126 il martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10. ALER, U.O.G. Rozzano Sede di Legnano - Via Leonida Bissolati, 5/C; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (telefono 02/73923544-22, esclusivamente su appuntamento).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro