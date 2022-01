Incontra il Liceo

Il Liceo d'Arconate e d'Europa propone un momento di incontro online in questo periodo di iscrizioni. L'appuntamento, allora, è il 20 gennaio alle 15.30 sulla piattaforma Meet.

Il Liceo d'Arconate e d'Europa propone un momento di incontro online in questo periodo di iscrizioni. L'appuntamento, allora, è il 20 gennaio alle 15.30 sulla piattaforma Meet. Sarà un'occasione importante non solo per conoscere e scoprire l'istituto, ma anche per chiarire qualsiasi dubbio. Per partecipare è possibile iscriversi tramite il link: https://forms.gle/31DoD5FXaW5fjWQh6.

