"Insieme si costruisce il futuro"

Il sindaco Mario Mantovani e l’assessore all’istruzione Fabio Gamba hanno voluto incontrare studenti per un saluto di inizio anno. Inaugurato anche il murales per i 60 anni dell'Avis.

La prima settimana di scuola ad Arconate si è aperta con un gesto di vicinanza e incoraggiamento da parte dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Mario Mantovani e l’assessore all’istruzione Fabio Gamba hanno voluto incontrare studenti, insegnanti e personale scolastico, portando un augurio per affrontare con impegno e serenità il nuovo anno.

Un momento semplice, ma dal forte valore simbolico, che ha sottolineato l’importanza della scuola come luogo di crescita e di comunità. «È insieme che si costruisce il futuro – ha ricordato il sindaco – con il contributo di ciascuno, dai più piccoli ai docenti, fino alle famiglie».

Alla scuola primaria si è vissuta anche un’occasione speciale: l’inaugurazione del murales dedicato ai 60 anni di Avis Arconate, realizzato da alcuni ragazzi del liceo. Un’opera colorata e significativa, che celebra non solo la storia dell’associazione, ma anche l’impegno civile e solidale che essa rappresenta.

Presenti all’iniziativa anche il dirigente scolastico prof. Emanuele Marcora, il parroco don Alessandro Lucini, i rappresentanti della sezione Avis e tutto il personale scolastico, in un clima di festa e condivisione che ha reso l’avvio dell’anno scolastico ancora più speciale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!