"Mancano i medici": raccolta firme

Più di 500 in poco tempo, ma adesso si andrà avanti fino al 23 gennaio. Mancanza di medici di base a Vanzaghello: anche una raccolta firme.

Più di 500 in poco tempo, ma adesso si andrà avanti fino al 23 gennaio. Mancanza di medici di base a Vanzaghello: anche una raccolta firme. “L’iniziativa è partita da un gruppo di cittadini che, vista la carenza di dottori in paese e le significative difficoltà con le quali una buona parte della popolazione si sta confrontando , hanno deciso di creare un comitato spontaneo, coinvolgendo i vanzaghellesi per chiedere alle istituzioni e agli organi competenti interventi mirati e, soprattutto, soluzioni tempestive al problema”. Durante i giorni di presenza delle Usca, al mercato o in altri momenti della settimana, allora, ecco che alcuni incaricati girano per il paese, appunto, per raccogliere le firme. “Quindi, il documento verrà inviato al Comune, all’Ats ed alla varie realtà direttamente coinvolte, affinché si faccia qualcosa - commentano - Nel frattempo, è stato confermato che arriverà un nuovo medico, però capite che non è sufficiente e non risolve assolutamente il disagio. Tanti, infatti, saranno gli anziani (e non solo) che continueranno a rimanere scoperti. Speriamo davvero, oltre a quanto stanno facendo il sindaco e l’Amministrazione comunale, che qualcosa si possa muovere e che ci siano finalmente buone notizie in questo senso”.

PROBLEMA MEDICI DI BASE: ANCHE UNA RACCOLTA FIRME



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro