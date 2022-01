Ritrovato Andrei!

Una storia a lieto fine: dopo la segnalazione di oggi pomeriggio è stato fortunatamente in buone condizioni il giovane Andrei. L'11enne castanese di cui non si avevano notizie, è stato ritrovato, sembrerebbe, a Buscate, individuato grazie alle segnalazioni diffuse. La grande condivisione della gente e l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso così di riportare il giovane alla sua famiglia.

