Servizio civile: 5 posti in Comune

Cinque posti in quattro progetti: sono le disponibilità per il servizio civile universale nel Comune di Legnano per l’anno 2022.

Cinque posti in quattro progetti: sono le disponibilità per il servizio civile universale nel Comune di Legnano per l’anno 2022. Il bando per la selezione dei volontari, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni. I posti disponibili sono così suddivisi: 1 per il progetto 'Integrazione e autonomia - Interventi assistenziali per anziani e disabili'; 1 per il progetto 'L'esperienza insegna: strategie di previsione dei rischi ed educazione di protezione civile'; 1 per il progetto 'Ritorno ai banchi di scuola'; 2 per il progetto 'Tutti i colori della cultura nella Città Metropolitana di Milano'. Gli aspiranti operatori volontari, per candidarsi, dovranno presentare domanda di partecipazione attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità online entro e non oltre le 14 del 26 gennaio. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

