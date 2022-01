'Fabbrica e territorio': incontro rinviato

L’incontro sul tema 'Fabbrica e territorio, Legnano e Altomilanese', primo evento collaterale della mostra in corso a Palazzo Leone da Perego, 'Il Mondo in trasformazione – da Previati a Sironi', in programma venerdì 14 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi nel mese di marzo per l’indisponibilità a presenziare di un relatore.

L’incontro sul tema 'Fabbrica e territorio, Legnano e Altomilanese', primo evento collaterale della mostra in corso a Palazzo Leone da Perego, 'Il Mondo in trasformazione – da Previati a Sironi', in programma venerdì 14 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi nel mese di marzo per l’indisponibilità a presenziare di un relatore. Gli altri due incontri di approfondimento sull’epoca coperta dalle opere in esposizione sono in programma: venerdì 18 febbraio 'L’Italia tra due secoli: vita quotidiana e cambiamenti sociali' con l’intervento di Giorgio Vecchio, già professore di Storia contemporanea all’Università di Parma; venerdì 11 marzo 'Altre arti: storia, scultura' con l’intervento della storica dell’arte Paola Barbara Conti. A condurre gli incontri saranno la curatrice della mostra Elena Lissoni e il giornalista Luigi Marinoni. Tra gli eventi collaterali è da ricordare il concerto dell’Orchestra Città di Legnano Haydn “La musica incontra la pittura: linguaggi che si intrecciano”, in programma sabato 19 febbraio alle 21 al Teatro Tirinnanzi. Per tutti gli eventi l’ingresso è gratuito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro