"Gli italiani all'estero veicolo di promozione"

"Gli italiani all'estero sono un patrimonio che può aiutarci a scoprire l'Italia delle radici, quell'Italia minore che minore non è. Noi abbiamo i fondamentali, ma non siamo abbastanza organizzati per vendere bene il prodotto. Gli italiani all'estero sono un formidabile veicolo di promozione. Dobbiamo smettere di parlarne e dobbiamo farlo"

