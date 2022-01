Arriva una dottoressa

La data è quella del 17 gennaio: ecco a Vanzaghello un nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Jessica Cislaghi.

La data è quella del 17 gennaio: ecco a Vanzaghello un nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Jessica Cislaghi che, appunto, sarà operativa in paese da quel preciso momento. "E sempre da metà mese, quindi, sarà possibile fare la scelta; non prima della data - commenta il sindaco Arconte Gatti - Sono a conoscenza, poi, dei disagi che la mancanza di medici di base porta, soprattutto in un periodo simile, con la pandemia che si sta diffondendo in maniera importante. Per quanto mi riguarda, sto cercando di dare supporto a tutti i cittadini con i quali riesco a mettermi in contatto, consapevole che non è molto, ma mi sembra assolutamente doveroso, in modo particolare in questa fase storica. Sono, inoltre, in continuo contatto con le istituzioni, perché la realtà che stiamo vivendo è inaccettabile. Ho chiesto a gran voce una risoluzione in tempi rapidi che non sembra arrivare. L'insediamento della dottoressa Cislaghi è di certo un primo passo, però non è sufficiente a coprire la necessità di tutta la popolazione. Andiamo avanti, rimanendo quotidianamente aggiornato con gli organi competenti: l'obiettivo è che quanto prima si possa tornare alla normalità dei medici di base a Vanzaghello".

