Controlli per i 'botti': tutto a posto

La prevenzione e la sensibilizzazione funzionano. La Polizia locale ha effettuato una serie di accertamenti per i botti di capodanno. Nessuna irregolarità riscontrata.

Quando si dice "prevenire per non curare poi...". E, alla fine, proprio grazie ad un'attenta attività di prevenzione e sensibilizzazione, ecco che i risultati (davvero importanti) sono arrivati. Controlli per verificare eventuali botti illegali: tutto a posto. Già, perché se da una parte, nei giorni prima dell'ultimo dell'anno, gli agenti della Polizia locale di Turbigo sono stati impegnati in una serie di accertamenti sul territorio, dall'altra non sono state riscontrate, appunto, irregolarità. "Più nello specifico, i controlli hanno riguardato 3 negozi e 4 magazzini - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - e, a parte qualche violazione di minor conto, non abbiamo evidenziato alcuna anomalia e illecito. Il materiale posto sotto osservazione, infatti, era conforme a quanto previsto dalla legge in ottica di marchi CE, per quanto concerne le indicazioni sulle modalità di utilizzo, ecc... Ciò sta a significare, certamente, che la prevenzione e l'informazione precisa ai commercianti sono fondamentali". Ma non ci si fermerà qui. "Prossimamente inizieremo a lavorare pure ugli utenti finali, ossia i cittadini - conclude - L'obiettivo è sensibilizzare sempre di più la popolazione sul corretto uso dei cosiddetti botti, provando a promuovere una serie di iniziative anche con le scuole".

