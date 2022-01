Il concerto dell’Epifania, in programma al Teatro Tirinnanzi di Legnano giovedì pomeriggio, è stato annullato.

Il concerto dell’Epifania, in programma al Teatro Tirinnanzi giovedì pomeriggio, è stato annullato. La scelta, maturata d’accordo fra il Comune di Legnano, la Scuola di musica Niccolò Paganini e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che supporta l’evento, è stata assunta quale gesto di rispetto e di responsabilità visto l’aumento esponenziale di casi di positività al virus e di persone costrette all’isolamento in città nel corso delle ultime settimane. La volontà comune è di riproporre il concerto più avanti: gli organizzatori riprogrammeranno l’evento non appena le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.

