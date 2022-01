Definirlo un semplice momento di educazione civica sarebbe riduttivo. La scuola di politica e cultura civica che l'Amministrazione comunale di Casorezzo ha in mente di creare mira ad appassionare i giovani all'impegno concreto per il loro paese avvicinandoli ai temi fondamentali della Costituzione Italiana.

Definirlo un semplice momento di educazione civica sarebbe riduttivo. La scuola di politica e cultura civica che l'Amministrazione comunale di Casorezzo ha in mente di creare mira ad appassionare i giovani all'impegno concreto per il loro paese avvicinandoli ai temi fondamentali della Costituzione Italiana. La proposta è figlia di un'intuizione della commissione biblioteca e gli incontri si terranno nella sala civica dedicata all'avvocato Giorgio Ambrosoli. L'iniziativa sarà portata avanti, come spiega il comune nella delibera di adozione, da "Docenti esperti nel settore della politica e della legislazione in materia". E si inquadra nel solco delle materie insegnate a scuola che comprendono anche la Costituzione Italiana, quella Europea e i relativi trattati. Due i concetti che il comune mira a fare passare nelle giovani generazioni grazie a quest'idea che decollerà nei prossimi mesi: i diritti e i doveri del cittadino e la nozione di senso civico. E chissà che , tra i giovani destinatari di queste particolari lezioni, non vi sia qualche potenziale futuro amministratore del paese.

