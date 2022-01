Iscrizioni alla materna

Il comune di Bernate Ticino informa che dal 04/01 al 28/01/2022 sarà possibile presentare domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Comunale 'Santa Teresa'.

Tempo di iscrizioni... alla scuola dell'Infanzia. Il comune di Bernate Ticino informa che dal 04/01 al 28/01/2022 sarà possibile presentare domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Comunale 'Santa Teresa' di Bernate Ticino - via XXIV Aprile, 10 .

La modulistica completa è reperibile nella sottostante sezione 'Documenti Allegati', c/o gli Uffici Comunali o la Scuola dell'Infanzia "Santa Teresa" e dovrà essere riconsegnata esclusivamente all'Ufficio Istruzione del Comune di Bernate Ticino entro il 28/01/2022 previo appuntamento telefonando al n. 02 97 54 002 int. 9. dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 11.30

Si invita pertanto l'utenza a non presentarsi allo sportello senza appuntamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio istruzione al n. 02 97 54 002 - int.9 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro