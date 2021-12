Punto tamponi a Gallarate

Aprirà domani, giovedì 30 dicembre, il punto tamponi in modalità “drive through” presso la ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate. Informazioni e chi vi può accedere.

Aprirà domani, giovedì 30 dicembre, il punto tamponi in modalità “drive through” presso la ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate, con ingresso laterale raggiungibile dalla rotonda che da corso Sempione si immette sul retro della zona commerciale viabilità parallela al Corso Sempione.

Il progetto è frutto dell’alleanza tra ATS dell’Insubria, ASST Valle Olona, Amministrazione Comunale, militari dell’Esercito della Caserma NATO “Ugo Mara” di Solbiate Olona e del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

La struttura sarà gestita dai militari del Reggimento Supporto Tattico e Logistico al Comando NATO di Solbiate Olona e dal Personale di ASST Valle Olona e sarà attiva inizialmente dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00, con due linee tamponi, per arrivare a pieno regime entro la metà del mese di gennaio, con sei linee tamponi.

Possono accedere solo i cittadini:

-sintomatici: con prenotazione a cura del medico di medicina generale/ATS/prescrizione del proprio medico curante;

-a fine isolamento (guarigione): con prenotazione a cura di ATS/stampa del provvedimento di isolamento inviato da ATS;

-di rientro dall’estero: con prenotazione a cura di ATS/stampa del provvedimento di quarantena inviato da ATS.

L’attivazione del nuovo Centro si aggiunge all’offerta già presente sul nostro territorio presso il punto tamponi di Gorla Maggiore, sempre in modalità “drive through”, che vede circa mille tamponi molecolari eseguiti giornalmente. Si vuole così dare una concreta risposta all’aumentata richiesta di tamponi sul nostro territorio.

