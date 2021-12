Vittuone cerca Rebecca

"Si chiama Rebecca Congiu ed è scomparsa il 23/12 da Vittuone (Mi) - scrive l'Associazione il Coraggio - Indossava jeans chiari, stivali neri ed un giubbotto di pelliccia chiaro".

"Si chiama Rebecca Congiu ed è scomparsa il 23/12 da Vittuone (Mi) - scrive l'Associazione il Coraggio - Indossava jeans chiari, stivali neri ed un giubbotto di pelliccia chiaro. Potrebbe essere nella zona di piazzale Selinunte a Milano o zone limitrofe. Per ogni comunicazione contattate le forze dell'ordine, o l'associazione IL CORAGGIO che è costantemente in contatto con i genitori. Forza aiutiamo questi genitori!

Se Rebecca mi legge in qualche modo perfavore tesoro sai come contattarmi fatti sentire, si sistema tutto!"

𝙈𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙈𝙖𝙞𝙤𝙡𝙞 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙧𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤

