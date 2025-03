Un punto prestito in sala di attesa dove prenotare (anche online), ritirare e riconsegnare i libri. Ogni giovedì dalle 17 alle 19.

L’iniziativa, tra le prime del genere a livello nazionale e non solo, è voluta dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano, che mette a disposizione il suo patrimonio librario, e i volontari di Binario 8, che porteranno i libri dalla Biblioteca di via Milano 18 a quella in stazione, e viceversa, ed ha ottenuto l’assenso della Rete Ferroviaria Italiana.

“Posizionata in un luogo di forte passaggio, la Biblioteca in stazione darà modo agli utenti di accedere agevolmente al vasto patrimonio librario messo a disposizione dalla rete della Fondazione per Leggere” spiega Anna Papetti, consigliera delegata alla Cultura.

