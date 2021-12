Sport e Solidarietà

Il sodalizio ha aderito all'iniziativa "Lancia un assist per la solidarietà" e donato al comune alcuni pacchi regalo da destinare alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà.

Esse come sport e come solidarietà. Le due dimensioni si sono intrecciate ancora una volta in un'iniziativa portata avanti dal Calcio Canegrate Academy Milan. Il sodalizio ha aderito all'iniziativa "Lancia un assist per la solidarietà" e donato al comune alcuni pacchi regalo da destinare alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà. I piccoli, per consegnare questa loro strenna solidale, sono stati ricevuti dal sindaco Roberto Colombo. A occuparsi della loro distribuzione sarà la Caritas. Sotto il cielo di Canegrate, ancora una volta, la solidarietà ha un cuore giovane.

