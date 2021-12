Le feste... al cinema!

La Sala di Comunità magentina con il suo staff ed i suoi volontari augura buone feste invitando a goderle con la magia del cinema.

CinemaTeatroNuovo di Magenta, Sala di Comunità ACEC, anche durante queste festività natalizie, svolge il proprio ruolo sociale impegnando staff e volontari nel tenere acceso il "Grande Schermo", con pellicole adatte al periodo natalizio e sempre di qualità. Fornire alla comunità un momento di pace e magia, a poca distanza dalle proprie case, ove auguriamo siano accese le luci del calore familiare e della speranza, è in fondo lo scopo delle Sale di Comunità tutte. Un "fare comunità" nutrendo immaginazione e spirito, dando occasione di condivisione di spazi e momenti di serenità. "Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid, la nostra Sala si impegna per la massima sicurezza sanitaria, con ampi margini anche nella dislocazione dei posti. Ma nonostante tutte le ulteriori difficoltà del momento, CinemaTeatroNuovo non viene meno alla propria missione comunitaria", sottolinea il Direttore di Ctn Magenta, Alberto Baroni.

Per orari dettagliati delle repliche, acquisto di biglietti ed informazioni al pubblico: www.teatronuovo.com

Ricordiamo che i biglietti sono acquistabili anche al botteghino di via San Martino 19, negli orari di apertura della Sala; l'acquisto online dal nostro sito, senza alcun aggravio di costo, è caldeggiato per una maggiore sicurezza. Ricordiamo che in base al decreto legge 221 del 24 dicembre, dal 25 dicembre 2021 è obbligatorio l'utilizzo per tutta la durata della proiezione della mascherina Ffp2; per l'accesso, Green Pass vaccinale. E' inoltre vietato il consumo di cibo o bevande in sala.

