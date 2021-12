"Si valuti di ridurre la quarantena"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla riduzione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose, ritiene che "una riflessione sia necessaria".

"È più difficile che coloro che hanno fatto la terza dose - prosegue Fontana - si contagino" e quindi secondo il Governatore della Lombardia "probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria".

"Abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema - aggiunge Fontana - da parte dagli scienziati del CTS".

"La risposta al Covid - conclude - si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto".

