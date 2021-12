Fabio Gamba, congliere di minoranza di 'Viva Arconate': "Finalmente apre la casa di riposo. Una vittoria per tutti gli arconatesi, nonostante qualcuno non avrebbe voluto".

L'ha definita "una giornata di festa", il consigliere di opposizione di 'Viva Arconate', Fabio Gamba; e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché, proprio nelle scorse ore, è arrivata la comunicazione ufficiale che finalmente la casa di riposo aprirà. "E' stato certamente uno dei punti cardine del nostro programma elettorale, ma era anche una promessa che avevamo fatto agli elettori, nel momento dell'insediamento in consiglio comunale - ha continuato lo stesso Gamba - Ed è proprio dal quel preciso istante e in quella seduta della massima assise cittadina che, assieme ad Alessandra Inzaghi, Giulia Ghelfi e Stefano Poretti (gli altri componenti della minoranza), abbiamo creasto un'opposizione seria, silenziosa e determinata a raggiungere l'obiettivo. E lo abbiamo fatto con interrogazioni, mozioni, segnalazioni e tutto ciò che si poteva portare avanti, appunto per raggiungere l'importante risultato". Un percorso, insomma, con vari tasselli, o come ha ricordato ancora Gamba: "Una battaglia contro una maggioranza contraria fin da subito alla Rsa ed alla sua apertura. Addirittura è stato istituito un assessore con delega alla casa di riposo, proprio per impedirne che si arrivasse a questo traguardo. Oggi, però, loro hanno perso, mentre ha vinto l'Arconate che costruisce, che non si arrende e che sogna in grande. E, allora, essendo in periodo natalizio non poteva esserci, alla fine, più bel regalo per tutti gli arconatesi. Noi, comunque, non ci fermiamo qui, perché molte altre sono i temi e le questioni da affrontare per migliorare il paese".

