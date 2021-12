Lions Club: pacchi alimentari in dono

Lions Club Castellanza-Malpensa: dieci pacchi di generi alimentari destinati a persone e nuclei familiari in situazione di indigenza e difficoltà.

Una visita gradita per un reciproco scambio di auguri. Ma, al contempo, anche il rinsaldarsi di un legame nel segno della collaborazione e della solidarietà. Gino Ballestra, Governatore del Distretto Lions 108 IB1, insieme con la segretaria della circoscrizione Rita Paone, il segretario Luigi Chierichetti e i soci Ernesto Landini e Roberta Villa del Lions Club Castellanza- Malpensa hanno fatto visita al Comune di Castellanza. E, nell'incontrare il sindaco Mirella Cerini e l'assessore alle politiche sociali Cristina Borroni, hanno anche consegnato dieci pacchi di generi alimentari destinati a persone e nuclei familiari in situazione di indigenza e difficoltà. Visita e doni hanno fatto particolarmente piacere a palazzo Brambilla che, per bocca di Borroni, esprime grande soddisfazione: "Desideriamo manifestare i più sentiti ringraziamenti - ha detto - da parte di tutta l'Amministrazione comunale per un'iniziativa semplice ma significativa che conferma l'attenzione ai bisogni del territorio e lo spirito di collaborazione con le istituzioni da parte del Lions Club Castellanza-Malpensa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro